Aktualisiert am 08.05.2022 - 20:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Kiel (dpa) - CDU, Gr├╝ne, FDP - aus drei so unterschiedlichen Parteien eine Koalition zu bilden, das war auch in Schleswig-Holstein 2017 nicht ohne. Dass dieses Jamaika-B├╝ndnis eine ganze Wahlperiode hielt, liegt wesentlich am Chef: