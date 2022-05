Einige Umfragen zufolge k├Ânnte es in NRW so eben f├╝r eine rot-gr├╝ne Mehrheit reichen - in mehreren Befragungen schrappt ein solches Zweierb├╝ndnis allerdings an einer eigenen Mehrheit vorbei. Auf jeden Fall w├Ąre demnach eine Ampel mit SPD, FDP und Gr├╝nen m├Âglich, ebenso wie eine CDU-gef├╝hrte "schwarze Ampel". Auch Schwarz-Gr├╝n erreicht in mehreren Befragungen eine knappe Mehrheit.

Scholz sagte, unter einem Ministerpr├Ąsidenten Kutschaty werde daf├╝r gesorgt, dass es gerecht zugehe im Land und wieder Respekt herrsche f├╝r die Arbeit, die geleistet werde. SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert rief auf, SPD zu w├Ąhlen statt "1,5-Prozent-Parteien".

Der Kanzler wurde in K├Âln von den laut SPD rund 1500 Teilnehmern mit gro├čem Jubel empfangen. Allerdings waren bei der Wahlkampfkundgebung auch immer wieder Trillerpfeifen und Tr├Âten Protestierender zu h├Âren. Anders als bei der CDU, die ihre Abschlussveranstaltung in eine Werkshalle auf ein privates Produktionsgel├Ąnde verlegt hatte - bei laufendem Betrieb.

Kutschaty versprach, Kita-Geb├╝hren abzuschaffen und Schulkinder in den schwierigsten Stadtteilen besonders zu unterst├╝tzen. Die SPD habe hart gek├Ąmpft in den vergangenen sechs Wochen. Sie habe an Haust├╝ren geklingelt und sei auf Marktpl├Ątzen unterwegs gewesen. "Wir sind hei├č darauf, die Wahl zu gewinnen."

Habeck erwartet "sch├Ânes Highlight"

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Gr├╝nen in D├╝sseldorf sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, gerade in NRW als "das industrielle Kernland dieser Republik" sei es wichtig, dass mehr in neuen Techniken und Energieeffizienz investiert werde. "Das ist unsere Aufgabe." Wenn Spitzenkandidatin Mona Neubaur am Sonntag in eine Regierung gew├Ąhlt w├╝rde, "dann w├╝rde ich sagen, ist das ein ganz sch├Ânes Highlight."

Neubaur rief dazu auf, Nachbarn, Arbeitskollegen und Sportsfreunde f├╝r die Landtagswahl zu mobilisieren. "Rufen Sie Ihre Exfrau an, den Ex-Freund." Die 44-j├Ąhrige Landesparteichefin versprach, sich f├╝r erneuerbare Energien einzusetzen. Zuerst werde der pauschale Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windkraftanlagen und Wohngeb├Ąuden abgeschafft, wenn die Gr├╝nen mitregierten.

Bei der offiziellen Abschlusskundgebung der Gr├╝nen in K├Âln verteidigte Habeck anschlie├čend - ebenso wie zuvor bereits Scholz bei der SPD - die Waffenlieferungen an die Ukraine. "Das ist nichts, auf das man stolz sein kann, aber es ist dennoch notwendig", sagte der Bundeswirtschaftsminister.