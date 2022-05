Gr├╝ne und FDP hatten sich im Wahlkampf alle B├╝ndnisoptionen offengehalten. Die Gr├╝nen machten aber deutlich, dass sie eine Zweierkoalition bevorzugen. Mit ihrem starken Ergebnis d├╝rften sie die "K├Ânigsmacher" werden. Ihre Spitzenkandidatin Mona Neubaur erkl├Ąrte, ihre Partei wolle mitregieren und dort "endlich eine Politik auf H├Âhe der Zeit machen". Sie sprach von einem Vertrauensvorschuss und lobte den R├╝ckenwind aus Berlin . Die Gr├╝nen-Politiker in der Bundesregierung h├Ątten "Haltung und Kompass" in Krisenzeiten unter Beweis gestellt.

F├╝r die CDU ist es der zweite Erfolg nach dem haushohen Wahlsieg in Schleswig-Holstein, der die Serie von Niederlagen im Bund und in mehreren L├Ąndern vor einer Woche beendet hatte. In Kiel strebt Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther nun eine Fortsetzung der seit 2017 regierenden Jamaika-Koalition an, obwohl die CDU auch mit Zweierb├╝ndnissen eine sichere Mehrheit h├Ątte.