Die Bahn hat indessen den Verkaufsstart f├╝r das Neun-Euro-Ticket angek├╝ndigt. Verbraucherinnen und Verbraucher k├Ânnen das Ticket ab dem 23. Mai kaufen ÔÇô vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Das Neun-Euro-Ticket steht dann ├╝ber die App DB-Navigator sowie ├╝ber s├Ąmtliche andere digitalen Bahnkan├Ąle zur Verf├╝gung, wie der Konzern am Sonntag mitteilte. "Ebenso wird es an den rund 5.500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und in den ├╝ber 400 DB Reisezentren in Bahnh├Âfen erh├Ąltlich sein", hie├č es.