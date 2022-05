Angriff an Schule: T├Ąter war schwer bewaffnet

Regierungsbildung Grüne stellen sich gegen Jamaika in Schleswig-Holstein Von dpa Aktualisiert am 19.05.2022 - 19:08 Uhr

CDU, Gr├╝ne und FDP werden im n├Ârdlichsten Bundesland nicht erneut zusammen regieren. Dabei hatte sich die st├Ąrkste Kraft unter CDU-Ministerpr├Ąsident G├╝nther zuvor deutlich f├╝r die Koalition ausgesprochen.

Die Gr├╝nen in Schleswig-Holstein haben die Sondierungsgespr├Ąche mit CDU und FDP ├╝ber eine m├Âgliche Neuauflage der Jamaika-Koalition beendet. Es gebe "keine gemeinsame Basis" f├╝r eine Dreier-Koalition, in der einer der Partner nicht gebraucht werde, erkl├Ąrte Ko-Spitzenkandidatin und Vize-Ministerpr├Ąsidentin Monika Heinold am Donnerstagabend. Die Gr├╝nen setzen nun auf ein Zweierb├╝ndnis mit der CDU.

Ko-Spitzenkandidatin Aminata Tour├ę teilte mit, die CDU und ihr Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther m├╝ssten jetzt f├╝r sich kl├Ąren, in welche Richtung sie die Regierungsbildung weiterhin vorantreiben wollten. "Nun liegt es an Daniel G├╝nther zu entscheiden, in welchem B├╝ndnis er eine Regierung bilden m├Âchte." Die Gr├╝nen h├Ątten "sich entschieden". Sie s├Ąhen "eine Basis" f├╝r eine Zweierkoalition mit der CDU.

Die CDU-F├╝hrung um Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther drang vor dem Sondierungsgespr├Ąch auf eine Fortsetzung ihrer seit 2017 regierenden Dreierkoalition. Laut Landtagswahlergebnis reicht allerdings ein Zweierb├╝ndnis mit Gr├╝nen oder FDP f├╝r eine komfortable Mehrheit. Gr├╝ne und FDP w├╝rden nach eigenen Angaben eine Zweierkoalition mit der CDU bevorzugen. Sie erkl├Ąrten sich aber zun├Ąchst einverstanden, weiterhin auch die M├Âglichkeit eines neuen Jamaika-B├╝ndnisses zu sondieren.

G├╝nther wollte Jamaika ÔÇô Scharfe Kritik von SPD

G├╝nther begr├╝ndete das Werben f├╝r ein Dreierb├╝ndnis am Mittwoch nach einer Sitzung des gesch├Ąftsf├╝hrenden CDU-Landesvorstands erneut mit den guten Erfahrungen w├Ąhrend der vergangenen f├╝nf Jahre und dem hohen Zuspruch in der Bev├Âlkerung. Jamaika sei nach seiner ├ťberzeugung "am besten" geeignet, diesen Kurs fortzusetzen und die Herausforderungen der Zukunft zu l├Âsen. Koalitionsbildung "mit dem Rechenschieber" sei dagegen ein Konzept der Vergangenheit.