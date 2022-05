CDU in Schleswig-Holstein strebt Bündnis mit Grünen an

Aktualisiert am 23.05.2022 - 21:11 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2022 - 21:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

CDU in Schleswig-Holstein strebt B├╝ndnis mit Gr├╝nen an

Etwas mehr als zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich ab, welches B├╝ndnis das Land k├╝nftig regieren k├Ânnte. Wahlgewinner CDU l├Ądt nun die Gr├╝nen zu Sondierungsgespr├Ąchen.

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU den Gr├╝nen Gespr├Ąche ├╝ber die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung angeboten. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagte der Landesvorsitzende und Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther am Montagabend nach einer Sitzung des erweiterten Landesvorstands in Kiel.