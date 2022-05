"In der Situation, wo wir jetzt sind, betrĂŒgen wir viele Menschen um eine BrĂŒcke zu Gott, und das ist das, woran ich leide", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg BĂ€tzing, am Donnerstag in einer Diskussion. "Ich schöpfe daraus die Kraft, alles zu tun, was in meiner Macht steht, es zu verĂ€ndern." Beim sexuellen Missbrauch habe die Kirche lange gebraucht, um nicht die TĂ€ter, sondern die Opfer zu schĂŒtzen, rĂ€umte BĂ€tzing ein. "Ich kann es ja selber nicht fassen, wie man so lange nur auf die TĂ€ter geschaut hat."