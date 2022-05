Herrmann will das Thema in W├╝rzburg auf die Tagesordnung bringen. Er schl├Ągt einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund und L├Ąndern gegen Desinformation und f├╝r eine wehrhafte Demokratie vor. Herrmann ist in diesem Jahr Vorsitzender der Innenministerkonferenz. "Die bewusste und gezielte Verbreitung von L├╝gen in der Absicht, zu spalten und Hass zu verbreiten, ist keine sch├╝tzenswerte Meinungs├Ąu├čerung", sagte Herrmann.