CDU und Gr├╝ne vor erster Koalitionsverhandlungsrunde in NRW

D├╝sseldorf (dpa) - CDU und Gr├╝ne nehmen heute Nachmittag in D├╝sseldorf Koalitionsverhandlungen f├╝r eine m├Âgliche erste schwarz-gr├╝ne Regierung Nordrhein-Westfalens auf.

Getagt wird erneut unter Leitung der Parteivorsitzenden, Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) und Mona Neubaur (Gr├╝ne). In der vergangenen Woche hatten 22 Landespolitiker und -politikerinnen beider Seiten ein Sondierungspapier mit gemeinsamen Zielen erarbeitet. Die Feinarbeiten f├╝r einen belastbaren Koalitionsvertrag sollen in den kommenden Wochen in Facharbeitsgruppen ausgefeilt werden.