T├╝hringer Landtag K├╝hnert warnt CDU vor Zusammenarbeit mit AfD in Th├╝ringen Von dpa 04.06.2022 - 11:16 Uhr Lesedauer: 1 Min. Kevin K├╝hnert, SPD-Generalsekret├Ąr, ├Ąu├čert sich bei einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Erfurt (dpa/th) - SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert hat die CDU in Th├╝ringen vor einer Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt und dabei auch einen Appell an CDU-Chef Friedrich Merz gerichtet.

"In der CDU ist jetzt F├╝hrung gefragt, denn im Landtag in Erfurt wird auch die Autorit├Ąt von Parteichef Friedrich Merz herausgefordert", sagte K├╝hnert dem "Spiegel". Die Th├╝ringer CDU-Landtagsfraktion sieht sich im Streit um eine 1000-Meter-Abstandsregel f├╝r Windr├Ąder zu Wohngeb├Ąuden in der Klemme, weil sich die AfD an ihre Seite gestellt hat. Die AfD wird in Th├╝ringen vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Tendenzen beobachtet.

Ein Gesetz gegen die Stimmen der rot-rot-gr├╝nen Minderheitsregierung sei "eine Gesetzesmehrheit von H├Âckes Gnaden", erkl├Ąrte K├╝hnert in Anspielung auf den AfD-Landes- und Fraktionschef Bj├Ârn H├Âcke. "So etwas gab es noch nie und darf es niemals geben." Offenbar sei man in der CDU der Auffassung, im Zusammenspiel mit der AfD beginne die Sperrzone erst bei gemeinsamen Koalitionen. "Wer so argumentiert, der hat nichts gelernt." Der CDU verblieben nun noch wenige Tage, um dem Freistaat Th├╝ringen einen "B├Ąrendienst zu ersparen".