AufklÀrung zu getöteter Journalistin gefordert

Habeck kritisierte bei seinem Besuch auch die Aufarbeitung im Fall der im Westjordanland getöteten Journalistin Schirin Abu Akle. Er erwarte, dass das Geschehen vollstÀndig aufgeklÀrt werde, sagte er in Ramallah nach einem Treffen mit dem palÀstinensischen MinisterprÀsidenten Mohammed Schtaje.

Die Journalistin vom TV-Sender Al-Dschasira war vor einigen Wochen wĂ€hrend eines israelischen MilitĂ€reinsatzes in Dschenin im nördlichen Westjordanland ums Leben gekommen. Ihr Tod sowie Polizeigewalt bei ihrer Beerdigung in Jerusalem hatten international fĂŒr BestĂŒrzung gesorgt.

Der palĂ€stinensische Generalstaatsanwalt Akram Chatib machte Israel verantwortlich. Das Geschoss sei aus Richtung der israelischen Soldaten gekommen. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz wies dies als LĂŒge zurĂŒck. Israel bedaure den Tod der Journalistin und die Armee untersuche den Vorfall, um die Wahrheit herauszufinden. Nach Darstellung der Armee ist nicht eindeutig, von wo der tödliche Schuss kam. Sie berichtete von heftigen Feuergefechten mit militanten PalĂ€stinensern in Dschenin. Die PalĂ€stinenserfĂŒhrung hatte Israels Wunsch nach einer gemeinsamen Untersuchung jedoch abgelehnt.

Treffen mit Regierungschef Bennett

Habeck hatte am Vortag den israelischen MinisterprĂ€sidenten Naftali Bennett getroffen. Der Bundesminister sagte, er habe in seinem GesprĂ€ch mit Bennett mehrfach darauf hingewiesen, "dass die Situation sich fĂŒr die PalĂ€stinenser und in den palĂ€stinensischen Gebieten verbessern muss". Seit MĂ€rz sind bei einer Terrorwelle in Israel 18 Menschen getötet worden. Nach Angaben des palĂ€stinensischen Gesundheitsministeriums kamen seit Ende MĂ€rz mehr als 30 PalĂ€stinenser ums Leben.

Das israelische Raketenabwehrsystem "Arrow 3" sei in seinem GesprĂ€ch mit Bennett kein Thema gewesen, sagte Habeck. Verteidigungspolitiker des Bundestags hatten sich im MĂ€rz in Israel ein Bild von dem System gemacht, das Langstreckenraketen abwehrt. Um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ging es Habeck zufolge nur am Rande. Die israelische Seite habe unterstrichen, dass ein völkerrechtswidriger Krieg inakzeptabel sei. Er habe mit Außenminister Jair Lapid auch besprochen, ob und wann eine diplomatische Initiative eine Chance haben könne. "Aber natĂŒrlich gibt es jetzt erst mal darum, in eine Situation zu kommen, dass Diplomatie ĂŒberhaupt wieder gehört wird."

Erneuerbare Energien im Fokus