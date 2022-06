Grundlage des Hörspiels ist die auf Kinder zugeschnittene BroschĂŒre "Wie man gute Entscheidungen trifft", die ebenfalls von S. ĂŒber eine Internetseite vertrieben wird und ursprĂŒnglich von der US-amerikanischen "The Way to Happiness Foundation" stammt. Sie gilt deutschen Verfassungsschutzbehörden als Tarnorganisation von Scientology. Denn die BroschĂŒre wiederum basiert auf dem Buch "Der Weg zum GlĂŒcklichsein" (engl.: "The Way to Happiness"), in dem Scientology-GrĂŒnder L. Ron Hubbard 21 moralische GrundsĂ€tze des Scientology-Glaubens ausfĂŒhrte.