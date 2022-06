Gesellschaft Ohne Vitamin B und Ego: Warum Ostdeutsche in Topjobs fehlen Von dpa Aktualisiert am 08.06.2022 - 15:40 Uhr Lesedauer: 3 Min. "Die gesellschaftlichen F├╝hrungsstrukturen sollten ein Abbild des ganzen Landes sein": der Ostbeauftragte Carsten Schneider. (Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Auch drei Jahrzehnte nach der Einheit r├╝cken Ostdeutsche nur sehr m├╝hsam in die Chefetagen vor.

Nach einer neuen Studie haben sie selbst in Ostdeutschland aktuell nur gut ein Viertel der Spitzenposten in Politik, Wirtschaft, Justiz oder Universit├Ąten und damit kaum mehr als im Jahr 2016. Bundesweit liegt der Anteil bei nur 3,5 Prozent. "Das muss sich ├Ąndern", sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, am Mittwoch zur Vorstellung der Studie "Der lange Weg nach oben". Eine "Ostquote" will er aber nicht.

Die Macht entspricht nicht dem Bev├Âlkerungsanteil

Erhoben wurden die Daten von der Gesellschaft Hoferichter & Jacobs in Zusammenarbeit mit der Universit├Ąt Leipzig und dem MDR. In der Studie gilt als Ostdeutscher, wer in der DDR oder nach der Vereinigung im Osten sozialisiert wurde, also bis zum Erwachsenenalter ├╝berwiegend dort gelebt hat. In den f├╝nf ostdeutschen L├Ąndern gelten 87 Prozent der Bewohner als ostdeutsch; bundesweit sind es 17 Prozent. Gemessen an beiden Werten ist ihre Vertretung in Spitzenposten also zu gering.

Ihr Anteil in "Elitepositionen" in Ostdeutschland wuchs seit 2016 nur von 23 auf 26 Prozent. Aufw├Ąrts ging es bei Richterinnen und Richtern an obersten Gerichten in Ostdeutschland: Darunter sind inzwischen 22 Prozent Ostdeutsche, im Vergleich zu 13 Prozent 2016. In ostdeutschen Unis haben 17 Prozent der Rektoren oder Pr├Ąsidenten einen ostdeutschen Hintergrund, etwa gleich viele wie 2016.