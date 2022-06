Gesellschaft Ostdeutsche in Spitzenjobs: Anteil w├Ąchst nur langsam Von dpa 08.06.2022 - 13:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. "Die gesellschaftlichen F├╝hrungsstrukturen sollten ein Abbild des ganzen Landes sein": der Ostbeauftragte Carsten Schneider. (Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - In ostdeutschen Chefetagen haben laut einer neuen Studie nach wie vor meist Westdeutsche das Sagen - ob nun in Unternehmen, Gerichten oder Universit├Ąten.

Der Anteil Ostdeutscher in Topjobs ist in den f├╝nf ostdeutschen L├Ąndern seit 2016 insgesamt nur leicht gestiegen: von 23 auf 26 Prozent. In Landeskabinetten, gro├čen Firmen und vielen Medien ging es sogar abw├Ąrts. Von "bundesdeutschen Elitepositionen" - etwa in der Bundesregierung, Dax-Unternehmen oder Bundesgerichten - sind 3,5 Prozent mit Ostdeutschen besetzt.

In Ost-L├Ąndern 87 Prozent ostdeutsch, bundesweit 17 Prozent

Die Untersuchung "Der lange Weg nach oben" in Zusammenarbeit der Universit├Ąt Leipzig und des MDR wurde am Mittwoch anl├Ąsslich des Ostdeutschen Wirtschaftsforums ver├Âffentlicht. Darin gilt als Ostdeutscher, wer in der DDR oder nach der Vereinigung im Osten sozialisiert wurde, also bis zum Erwachsenenalter ├╝berwiegend dort gelebt hat. Gemessen wird ihre Vertretung in Topjobs am Bev├Âlkerungsanteil: In den f├╝nf ostdeutschen L├Ąndern gelten 87 Prozent aller Bewohner als ostdeutsch; bundesweit sind es 17 Prozent.

Von allen Richterinnen und Richtern an obersten Gerichten in Ostdeutschland sind inzwischen 22 Prozent Ostdeutsche, im Vergleich zu 13 Prozent 2016. In ostdeutschen Unis haben 17 Prozent der Rektoren oder Pr├Ąsidenten einen ostdeutschen Hintergrund, etwa gleich viele wie 2016.

In den Landeskabinetten der f├╝nf L├Ąnder ist der Anteil Ostdeutscher mit 60 Prozent zwar viel h├Âher - allerdings waren es 2016 noch 70 Prozent. In der Leitung der 100 gr├Â├čten Unternehmen im Osten sank der Anteil Ostdeutscher von 45 auf 27 Prozent.