In den meisten LĂ€ndern werden die geplanten FlĂ€chenziele bisher weit verfehlt. Bundesweit sind laut Bund derzeit 0,8 Prozent der LandesflĂ€che fĂŒr Windenergie an Land ausgewiesen, aber nur 0,5 Prozent tatsĂ€chlich verfĂŒgbar. Der Bundesverband Windenergie hatte wiederholt von einem Nord-SĂŒd GefĂ€lle beim Ausbau gesprochen: Im Norden werden viel mehr neue WindrĂ€der gebaut als im SĂŒden. Insgesamt aber ist der Ausbau in den vergangenen Jahren ins Stocken geraten, das liegt auch an langen Planungs- und Genehmigungsverfahren - auch das Problem will der Bund lösen.

Abstandsregelungen

Strenge Regelungen in LĂ€ndern ĂŒber einen Mindestabstand von WindrĂ€dern zu Wohngebieten wirken aus Sicht der Branche und des Klimaschutz- sowie Bauministeriums als Bremse beim Ausbau. BefĂŒrworter dagegen sehen darin einen Beitrag fĂŒr mehr Akzeptanz.

Habeck sagte, eine "Verhinderungsplanung" sei nicht akzeptabel. Konkret soll nun eine LĂ€nderöffnungsklausel im Baugesetzbuch reformiert werden. Diese erlaubt es bislang den LĂ€ndern, MindestabstĂ€nde zur Wohnbebauung von bis zu 1000 Metern festzulegen - fĂŒr diesen Bereich kann die sogenannte Privilegierung der Windkraftanlagen aufgehoben werden. NRW hat die Klausel genutzt. In Sachsen und Brandenburg ist eine 1000-Meter-Regelung beschlossen, in ThĂŒringen geplant. In Bayern gilt eine noch schĂ€rfere Regel, die Landesregierung dort will sie aber aufweichen.

KĂŒnftig sollen laut Gesetzentwurf die Mindestabstandsregelungen zwar weiterhin möglich sein. Sie sollen aber daran gekoppelt werden, ob Pflichten nach einem geplanten "WindflĂ€chenbedarfsgesetz" (WindBG) erfĂŒllt werden - ob also vor allem die FlĂ€chenziele erreicht werden.

LĂ€nder, die beim Ausbau der Windkraft bisher hinterherhinken, mĂŒssen schauen, wie sie die Ziele erreichen wollen: ob WindrĂ€der etwa in NutzwĂ€ldern oder Landschaftsgebieten gebaut werden - oder nĂ€her an Wohngebieten.

Der Bund will die LĂ€nder außerdem dazu verpflichten, zu regeln, dass die MindestabstĂ€nde nicht fĂŒr FlĂ€chen gelten, die planerisch fĂŒr Windenergieanlagen ausgewiesen sind. Damit soll folgendes verhindert werden: Geeignete FlĂ€chen sind bereits ausgewiesen - Regelungen zu MindestabstĂ€nden aber verhindern den Bau neuer WindrĂ€der. Bestehende Abstandsregeln der LĂ€nder sollen bis Sommer 2023 entsprechend angepasst werden mĂŒssen.

Geplant ist außerdem folgender Mechanismus: Falls ein Land die Mindestabstandsregel nicht anpasst und FlĂ€chenziele nicht erreicht, sollen die Abstandsregelungen unanwendbar werden - und automatisch außer Kraft treten. Das soll auch dann geschehen, wenn ein Land bis 2024 nicht genug getan hat, um die FlĂ€chenziele zu erreichen.