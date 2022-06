Die Empfehlung ver├Âffentlichte die Stiko. Der Beschlussentwurf der Empfehlung muss nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesl├Ąndern und beteiligten Fachkreisen, ist also noch keine endg├╝ltige Empfehlung.

Hintergrund der Empfehlung ist die seit einigen Wochen ungew├Âhnliche H├Ąufung von Affenpocken-Infektionen in zahlreichen L├Ąndern Europas. In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit Stand Donnerstag 131 Infektionen registriert worden, bisher ausschlie├člich bei M├Ąnnern. Am Vortag waren es 113. In der EU sei der Pockenimpfstoff Imvanex zugelassen, der auch zum Schutz vor Affenpocken eingesetzt werden k├Ânne, schreibt die Stiko in ihrer Mitteilung.