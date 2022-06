Aktualisiert am 09.06.2022 - 18:24 Uhr

Aktualisiert am 09.06.2022 - 18:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet im Herbst Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Varianten angepasst sind. Fr├╝hestens im September rechne er damit, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk. Daran werde intensiv gearbeitet.

Impfstoff-Kombination von Moderna weckt Hoffnung

Das Unternehmen Moderna hatte am Mittwoch erste Daten zur Wirksamkeit seines angepassten Corona-Impfstoffes vorgestellt. "mRNA-1273.214", so der Name des Boosters, ist eine Kombination aus dem urspr├╝nglichen Moderna-Impfstoff Spikevax und einem speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoff-Kandidaten.