Noch sind CDU und Gr├╝ne mitten in den Verhandlungen ├╝ber den Koalitionsvertrag, beide Parteien legten am Freitag aber einen ehrgeizigen Fahrplan vor. Am 25. Juni soll der Koalitionsvertrag auf jeweiligen Parteitagen gebilligt werden. Im Falle von Zustimmungen soll Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st dann am 28. Juni im Landtag wiedergew├Ąhlt werden, wie beide Parteien in D├╝sseldorf mitteilten.