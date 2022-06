Aktualisiert am 14.06.2022 - 07:43 Uhr

14.06.2022

Das k├Ânnte teuer f├╝r Mitglieder werden: Einem Bericht zufolge klafft in der Finanzierungsplanung f├╝r die gesetzlichen Krankenkassen ein Milliarden-Loch. Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht unter Druck.

Der gesetzlichen Krankenversicherung k├Ânnte im kommenden Jahr mehr Geld fehlen als bislang angenommen. Bisherige Sch├Ątzungen gehen von einer Finanzl├╝cke in H├Âhe von 17 Milliarden Euro aus, doch nach Berechnungen des Instituts f├╝r Gesundheits├Âkonomik (IfG) drohe sogar ein Defizit von 25 Milliarden Euro, berichtete die "Bild"-Zeitung (Dienstag).

In den bisherigen Sch├Ątzungen "waren der Krieg in der Ukraine und die Folgen noch nicht eingepreist", sagte IfG-Chef G├╝nther Neubauer der Zeitung. "Die Inflation l├Ąsst in Praxen und Kliniken die Ausgaben steigen, w├Ąhrend die Aussichten f├╝r den Arbeitsmarkt im Herbst eher schlecht sind."