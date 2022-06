Die Corona-Fallzahlen steigen rasant: Deutschland steckt l├Ąngst in einer Sommerwelle, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Doch die eigentliche Herausforderung bestehe in etwas anderem.

Deutschland befindet sich nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer schwierigen ├ťbergangsphase der Corona-Pandemie. Es gebe derzeit eine Sommerwelle, die von Experten auch so erwartet worden sei, sagte Lauterbach am Donnerstag bei der 17. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock.