Corona-Bürgertests "werden bleiben": Karl Lauterbach kontert Kassenärztechef

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will trotz der Kritik der Kassen├Ąrzte an den Corona-B├╝rgertests festhalten. "Die Tests werden bleiben und ab heute korrekt abgerechnet", schrieb Lauterbach am Freitag auf Twitter. Sein Ministerium sei mit der Kassen├Ąrztlichen Bundesvereinigung (KBV) "in konstruktiven Gespr├Ąchen zur Abrechnung der B├╝rgertests". Die Tests seien "nicht sinnfrei, sondern helfen, dass Infizierte andere nicht anstecken".