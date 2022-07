Zweiter Booster: Lauterbach empfiehlt auch Jüngeren vierte Corona-Impfung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt auch Menschen unter 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. "Wenn jemand den Sommer genie├čen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken (...), dann w├╝rde ich in Absprache nat├╝rlich mit dem Hausarzt auch J├╝ngeren die Impfung empfehlen", sagte Lauterbach am Donnerstag im "Spiegel"-Spitzengespr├Ąch ├╝ber eine zweite Auffrischungsimpfung. "Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit."