Gaskrise: So erfüllen Sie die neuen Heizvorgaben der Bundesregierung

Fast jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt noch mit Erdgas. In der aktuellen Gaskrise erhält die geplante Wärmewende der Bundesregierung deshalb besondere Dringlichkeit. Neu eingebaute Heizungen müssen schon bald überwiegend mit erneuerbaren Energien arbeiten, so will Deutschland die Abkehr von russischer Energie schaffen und zugleich den Klimazielen wieder näherkommen.