Aktualisiert am 28.01.2024 - 12:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sollte der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner erneut nach Deutschland einreisen, droht ihm offenbar eine sofortige Abschiebung. Die Bundespolizei hat einem Bericht des "Tagesspiegel" zufolge ein Einreiseverbot verhängt. Wie der "Spiegel" berichtet, wurde bereits im Laufe der Woche ein entsprechender Eintrag in der internen Fahndungsdatenbank hinterlegt.

Im Fall, dass Sellner an der deutschen Grenze von Beamten kontrolliert wird, muss den Berichten zufolge das Bundespolizeipräsidium informiert werden. Nach Rücksprache könnte Sellner dann des Landes verwiesen werden.

Sellner will sich "Schlepper" suchen

Sellner machte sich in einem Video über das Einreiseverbot lustig und teilte mit, er werde juristisch dagegen vorgehen. Seine Pläne werfe das über den Haufen. Er hatte geplant, im Februar ins sachsen-anhaltinische Schnellroda zum "Institut für Staatspolitik" zu reisen. Dort finden regelmäßig Treffen der Neuen Rechten statt. "Im schlimmsten Fall schaue ich mich mal nach einem guten Schlepper um", sagte Sellner. "Man sieht mich demnächst durch ein Feld wandern oder mit einem Schlauchboot die Donau hinauffahren."

Formale Einreisesperre soll noch geprüft werden

Das Einreiseverbot wurde auf Grundlage einer Gefahrenprognose der Polizei erstellt, berichtete der "Spiegel". Anlass ist offenbar das Treffen von Rechtsextremen, Rechtskonservativen und AfD-Funktionären im November in einer Villa am Lehnitzsee in Potsdam, das die Rechercheplattform Correctiv diesen Monat aufgedeckt hatte. Mehr dazu lesen Sie hier.