Aktualisiert am 05.03.2024 - 06:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Kommunen seien wegen der Fluchtmigration noch immer am Anschlag, warnen Vertreter der Landkreise und Städte. Was sie nun fordern:

Der Deutsche Städtetag hat vor dem Asylgipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten auf massive Probleme bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten hingewiesen. "Immer noch sind viele in Messehallen oder Zelten untergebracht, auch Familien mit Kindern", mahnte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes und Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU).

Er fordert, die Länder müssten deutlich mehr Plätze in ihren Einrichtungen schaffen. Auch der Bund müsse eigene Unterbringungskapazitäten für die Erstaufnahme aufbauen. Bei der Integration der vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen seien die Städte ebenfalls dringend auf die Unterstützung der Länder angewiesen, sagte Lewe der Deutschen Presse-Agentur. "Es mangelt an Schul- und Kitaplätzen, Sprachkursen und vor allem Personal", fügte er hinzu.

Städte fordern mehr Geld pro Asylbewerber

Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten wollen an diesem Mittwoch über die Bewältigung aktueller Herausforderungen in der Migrations- und Asylpolitik beraten. Bei ihrem letzten Treffen im November hatte Scholz mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Länder vereinbart, dass der Bund ab 2024 für jeden Menschen, der erstmalig einen Asylantrag in Deutschland stellt, den Ländern eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro zahlt.