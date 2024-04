Aktualisiert am 08.04.2024 - 09:17 Uhr

Aktualisiert am 08.04.2024 - 09:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Präsident der Diakonie mahnt eine Pflegereform an. Anderenfalls befürchte er, dass es zu einer Katastrophe kommen könnte.

Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch warnt vor steigenden Pflege-Eigenanteilen und fordert eine grundlegende Pflegereform mithilfe von Steuergeldern. "Wenn die Bundesregierung nicht handelt, werden die Eigenteile in den kommenden Jahren weiter steigen", sagte Schuch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgaben). Er befürchtet den Zusammenbruch des jetzigen Pflege-Systems: "Wir laufen bei der Pflege sehenden Auges in eine Katastrophe. Wir haben zu wenig Pflegefachkräfte. Die Kosten in der Pflege explodieren."