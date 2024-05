Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eine Obsession mit bestimmten Themen unterstellt. "Natürlich haben wir unsere Haltung zu der Art, wie man Tiere hält, bevor wir sie aufessen. Oder dass es sinnvoll ist, dass auf Podiumsdiskussionen oder in Bundes- oder Landesregierungen nicht nur Männer rumsitzen", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch beim "WDR-Europaforum" in Berlin.