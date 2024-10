Aktualisiert am 08.10.2024 - 07:47 Uhr

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordert härtere Urteile bei antisemitischen Straftaten. Die Justiz trage eine große Verantwortung dafür, das Sicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder herzustellen, sagte Schuster am Montagabend in Berlin.