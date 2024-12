Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) dankte allen bisherigen Spenderinnen und Spendern und sagte: "Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist beeindruckend und ein weiteres Zeichen für den großen Zusammenhalt, die breite Unterstützung und das Gemeinschaftsgefühl, was wir derzeit an vielen Orten in Magdeburg spüren."