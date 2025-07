Die "FAZ" berichtet in der Maskenaffäre über ein vermeintlich neues Papier, das Jens Spahn entlaste. Die Grünen und der Sudhof-Bericht widersprechen dem.

Die Grünen zweifeln am Wert eines Papiers aus dem Gesundheitsministerium , das von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" als Entlastung für Jens Spahn in der Maskenaffäre gewertet wird. "Das sogenannte Entlastungspapier aus der 'FAZ' ist nichts anderes als ein altbekanntes PR-Manöver von Jens Spahn – erstellt lange nach den Maskendeals, extra zu seiner eigenen Verteidigung", sagt Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen t-online. Es sei weder neu noch geheim, auch der Sonderermittlerin Margaretha Sudhof habe es vorgelegen.

Das besagte Papier für den Haushaltsausschuss ist auf März 2021 datiert und kann unter anderem auf einer Internetseite der bayerischen SPD abgerufen werden. Der Inhalt macht zunächst einmal in der Tat einen entlastenden Eindruck, allerdings ohnehin nur in einem Teil der Affäre, bei dem es um die Lieferungen der Firma Emix geht. Die Firma hatte dem Ministerium Masken zu zum Teil hohen Preisen verkauft, bei denen relevante Mengen Qualitätsmängel aufwiesen.

Zwei verschiedene Preise? Nicht wirklich

Das Gesundheitsministerium des damaligen Ministers Jens Spahn schreibt in dem Papier im März 2021, also etwa ein Jahr nach dem eigentlichen Vertragsabschluss, dass Emix "einer der wenigen Lieferanten war, welcher zu Beginn der Pandemie große PSA-Mengen verlässlich, kurzfristig, termingerecht und in solider Qualität liefern konnte".