Pistorius will 2.000 Euro netto für Wehrdienstleistende

Die Bundeswehr will den Sold für Wehrdienstleistende anheben. Wie Zeitsoldaten sollen sie im Monat rund 2.000 Euro netto erhalten. Das sieht das neue Wehrdienstgesetz vor.

Um die Bundeswehr für Wehrdienstleistende attraktiver zu machen, plant Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bezahlung für Rekruten kräftig aufzustocken. So sollen Wehrdienstleistende künftig wie Zeitsoldaten bezahlt werden und somit mehr als 2000 Euro netto im Monat für ihren Dienst erhalten. Eine Steigerung um 80 Prozent zum bisherigen Sold für Rekruten.

Erfasst werden alle 18- bis 25-Jährigen

Pistorius will Ende August dem Kabinett einen Gesetzentwurf zur neuen Einberufungspraxis vorlegen. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf einen Wehrdienst verständigt, "der zunächst auf Freiwilligkeit basiert". Das Wort "Wehrpflicht" kommt darin nicht vor.

Pistorius' Pläne für den neuen Wehrdienst sehen vor, dass zunächst an alle jungen Männer und Frauen ein Fragebogen versandt wird. Männer müssen ihn ausfüllen, für Frauen ist das freiwillig. Dabei soll das Interesse am Dienst in der Bundeswehr abgefragt werden. Geeignete Kandidaten werden dann zur Musterung eingeladen.