Amthor: "Kritik völlig unsachlich"

Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) verteidigt in der "Bild" den Vorschlag seiner Parteikollegin: "Die Kritik an Karin Prien ist völlig unsachlich und verschließt die Augen vor realen Problemen." Er erklärt weiter, dass er dankbar sei, dass Prien "keine Schönfärberei betreibt." Auch der Wiebke Winter aus dem Bundesvorstand stellt sich hinter den Vorschlag: "Das Ziel muss sein, dass alle Kinder in der Schule Deutsch sprechen können. Insofern müssen wir dringend darüber diskutieren, so kann es nicht weitergehen."