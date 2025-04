Geplanter Anschlag auf Synagoge in Halle: 19-Jähriger sitzt in Haft

Ein 19-Jähriger soll einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) geplant haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Wegen eines geplanten rechtsextremistisch motivierten Anschlags auf die Synagoge in Halle (Saale) ist ein 19-Jähriger in der Schweiz festgenommen worden. Er soll zwischen Juli des vergangenen Jahres und Februar dieses Jahres seine Anschlagspläne wiederholt in einer Telegram-Chatgruppe angekündigt und sich eine Langwaffe beschafft haben, wie die Staatsanwaltschaft Halle am Dienstag mitteilte.