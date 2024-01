Deutschland will der Ukraine einige seiner Bundeswehrhubschrauber zur Verfügung stellen. Sechs Exemplare des Modell Sea King MK41 sollen Kiew geliefert werden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Bundeswehr um einen Mehrzweckhubschrauber, die vorwiegend für Rettungsmissionen eingesetzt wurde. Er hat eine Reichweite von 1.500 Kilometer und ist mit zwei Radarantennen ausgestattet, die bei der Suche nach Vermissten, Gerät oder Ausrüstung helfen. Eine Besonderheit: der Hubschrauber kann auch in ruhiger See oder auf Gewässern landen, dank seiner Rumpfform und besonderer Ausleger. Er wird daher auch von privaten Rettungsorganisationen verwendet.

Auch Ausstattung für Kampfeinsätze möglich

Neben Rettungsaufgaben erledigt der Sea King bei der Bundeswehr auch Transportaufträge, sowohl was Material als auch was Personal betrifft. In Kampfeinsätzen wird er mit schweren Maschinengewehren ausgestattet, außerdem kann er Täuschkörper abwerfen und so angreifende Raketen ablenken. In der Ukraine soll er nach Angaben von Pistorius bei Aufklärungsmissionen im Schwarzen Meer bis hin zu Truppentransporten eingesetzt werden.