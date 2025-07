Pistorius fordert "wasserdichte Zusagen" für Patriots von den USA

Lieferung an die Ukraine

Verteidigungsminister Boris Pistorius (Archivbild): Er stellt Forderungen an die USA. (Quelle: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa/dpa-bilder)

Deutschland will Patriots für die Ukraine aus den USA kaufen. Doch dafür braucht es weitere Zusagen, betont der deutsche Verteidigungsminister.

Er betonte, Deutschland gebe Patriot-Systeme nur dann an die Ukraine, wenn Deutschland unmittelbar Ersatz aus den USA erhalte. Man spreche "über Monate, nicht über Jahre".

Dieses Vorgehen sei auch im Interesse der Nato, betonte Pistorius. Es sei wichtig, dass "keine größeren Lücken gerissen werden, die unsere Sicherheit und die unserer Verbündeten gefährden", betonte er. "Es kommt nicht nur auf die aktuelle Einsatzfähigkeit unserer Luftverteidigung an. Sondern es geht auch darum, dass wir die Ausbildung an Patriot-Systemen kontinuierlich durchführen können, was eine Mindestzahl von Systemen erfordert."