Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) trennt sich wohl von einem hochrangigen Beamten in seinem Ministerium. Der Leiter der Personalabteilung soll in der vergangenen Woche nach gut sechs Jahren abgelöst worden sein, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Zuvor hatte der "Business Insider" über entsprechende Gerüchte geschrieben.

Demnach teilte der betroffene Klaus von Heimendahl seinen engsten Mitarbeitern die Veränderung in einem internen Brief mit. Darin schrieb er am vergangenen Donnerstag, dass er "in den nächsten Tagen" in den einstweiligen Ruhestand versetzt werde. Auf diesem Wege kann Pistorius leitende Beamte und Soldaten jederzeit absetzen.