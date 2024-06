Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erhöhen. Im Bundestag warnte er vor der Bedrohung durch Russland – und kündigte Pläne für einen neuen Wehrdienst an.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dringt angesichts der Bedrohung durch Russland darauf, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr zügig zu erhöhen. "Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein", sagte Pistorius am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag. "Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt", hob der Minister hervor.

Pistorius will über Wehrdienstpläne informieren

Seine mit Spannung erwarteten Pläne für eine neue Form des Wehrdienstes will Pistorius in der kommenden Woche vorstellen. Er werde am Mittwoch im Verteidigungsausschuss des Bundestags darüber informieren, kündigte der SPD-Politiker an. Ursprünglich war erwartet worden, dass er sein Modell bis Ende Mai präsentiert.