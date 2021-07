"Nicht mehr Zeitgemäß"

Bundeswehr benennt "Einmannpackung" um

02.07.2021, 13:21 Uhr | sle, t-online

Ob in Afghanistan, Mali oder Kosovo – an Einsätzen der Bundeswehr sind auch Frauen beteiligt. Nach Jahrzehnten der Zugehörigkeit soll sich deshalb auch etwas in der Versorgung ändern.

Die Bundeswehr benennt ihre Tagesrationen, die sogenannte "Einmannpackung", um. Das berichtet das Magazin "Soldat und Technik" unter Berufung auf eine Meldung im Intranet der Bundeswehr. Demnach soll sich die "Einmannpackung" (EPa) auch sprachlich daran anpassen, dass seit Jahren Frauen in der Armee sind. Der Begriff sei "nicht mehr Zeitgemäß" und" entspricht nicht den Vorgaben der sprachlichen Gleichstellung", heißt es im internen Portal dazu.

Die Einmannpackung enthält sofort verzehrbare Nahrung, die lange haltbar ist. Das sind beispielsweise Ravioli, Dosenwurst oder Zartbitterschokolade. Die Gerichte können im Einsatz mit einem einfachen Esbitkocher erwärmt werden.

Zuständig für die Umbenennung ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw). Bis zum 30. September werden nun Ideen für einen neuen Namen gesammelt. Die Abkürzung "EPa" muss allerdings erhalten bleiben. Der Hauptgewinn bei dem Ideenwettbewerb seien zehn EPa.