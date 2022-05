So richtig mag sich Annalena Baerbock noch nicht von ihrer Wortschöpfung verabschieden. Wochenlang hatte die Außenministerin betont, das "Sondervermögen Bundeswehr" mĂŒsse die "BĂŒndnis- und VerteidigungsfĂ€higkeit" stĂ€rken. Was schlicht ein Code fĂŒr das grĂŒne Hauptanliegen war: Die 100 Milliarden Euro dĂŒrfen bloß nicht nur in die Armee fließen.

Baerbock persönlich hatte das in den ursprĂŒnglichen Gesetzentwurf der Ampel hineinverhandelt. Also macht sie am Montagmorgen einfach weiter damit, obwohl da lĂ€ngst klar ist, dass sie gescheitert ist: Das Sondervermögen wird nun eben doch komplett in die Bundeswehr gesteckt. Nicht in Cybersicherheit, nicht in die ErtĂŒchtigung von Nato-Partnern, schon gar nicht in den Zivilschutz.