├ťberhaupt hat Rheinmetall beim "Panther" gro├čes Augenmerk auf die Elektronik gelegt. So nehmen beispielsweise Sensoren den Abschuss feindlicher Geschosse wahr, der Panzer reagiert dann automatisch mit dem Abschuss einer kleinen Sprengladung, die das anfliegende Projektil zerst├Âren kann. Die Steuerung und Informationsverarbeitung des "Panthers" ist darauf optimiert, im Verbund mit anderen Nato-Armeen zu funktionieren. Zudem sei der "Panther" f├╝r den "Einsatz in einem umk├Ąmpften elektromagnetischen Spektrum ausgelegt" und vollst├Ąndig gegen Cyberangriffe gesch├╝tzt.

Russlands T-14 "Armata" hat die Nato aufgeschreckt

Modern wirkt auch die M├Âglichkeit, aus dem Inneren des Panzers heraus eine Drohne zu steuern, die entweder zur Aufkl├Ąrung dient oder als Kamikazedrohne direkt in ein Ziel gelenkt werden kann. Welche Bedeutung unbemannte Flugobjekte k├╝nftig auf den Schlachtfeldern haben, l├Ąsst sich im Krieg in der Ukraine schon heute beobachten. So nutzt die ukrainische Armee Drohnen sehr erfolgreich, um Sprengladungen aus der Luft auf russische Einheiten abzuwerfen. "Die Leute sind sich noch gar nicht bewusst, was da auf uns zurollt", sagte k├╝rzlich Thorsten Chmielus t-online. Seine Firma Aaronia in der Eifel geh├Ârt weltweit zu den f├╝hrenden Unternehmen, wenn es um die Abwehr von Drohnen geht.