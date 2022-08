Umfrage: SPD legt leicht zu

Die Sozialdemokraten können laut dem Meinungstrend des Instituts INSA für die Zeitung "Bild am Sonntag" in der Wählergunst wieder leicht zulegen. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD erstmals seit Anfang Juli wieder auf 20 Prozent, ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, berichtet das Blatt aus der Umfrage.