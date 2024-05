Die CDU will an diesem Dienstag ihr Grundsatzprogramm beschließen. Nach Ansicht von Parteichef Friedrich Merz ist sie damit sofort regierungsfähig. "Mit diesem Programm sind wir sofort oder spätestens im Herbst des nächsten Jahres wieder bereit, Regierungsverantwortung für Deutschland zu übernehmen", sagte Merz am Montag gleich zu Beginn seiner Rede beim Auftakt des CDU-Parteitags in Berlin.