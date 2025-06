Der Meinungsforscher Manfred Güllner hat Zweifel an den Kanzlerchancen von SPD-Chef Lars Klingbeil geäußert. In einem Gespräch mit dem "Tagesspiegel" nannte der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa Klingbeil zwar einen "begnadeten Machttechniker", erklärte aber zugleich, es sei "sehr unwahrscheinlich, dass Herr Klingbeil eines Tages Kanzler wird". Die SPD befinde sich laut Güllner in einer "dramatisch schlechten" Verfassung und verliere kontinuierlich an Wählerzuspruch.

Trotz eines gewissen Rückhalts in der Bevölkerung mangele es Klingbeil aus Sicht Güllners an politischem Profil und an der öffentlichen Wahrnehmung als kompetente Führungspersönlichkeit. Der Vorsitzende schneide in der Wählergunst deutlich schwächer ab als Verteidigungsminister Boris Pistorius, der laut Güllner als "beliebt und erfolgreich" gelte. Auch in seiner neuen Rolle als Finanzminister habe Klingbeil bisher keine Akzente setzen können. "Er hat im Volk eine gewisse Grundsympathie. Aber das ist zu wenig", sagte Güllner.