Hitzewellen, der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft, ein wachsendes Desinteresse am Klimaschutz: Der neue Umwelt- und Klimaschutzminister Carsten Schneider hat viel zu tun – und will einiges anders machen als seine Vorgänger. Wie stellt er sich das vor?

Die selbstironische Bemerkung passt vielleicht nicht zufällig zur politischen Agenda des neuen Umwelt- und Klimaschutzministers: Statt mit Dystopien und Weltuntergangsszenarien will Schneider die Leute mit positiven Alltagsbeispielen dazu bringen, ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Er wolle daran erinnern, "was man als Gemeinschaft schon geschafft hat". Im Interview mit t-online spricht Schneider über drohende Dürreschäden, Ohnmachtsgefühle in der Klimakrise, die Zukunft von grünem Stahl – und warum er den Schnee in seiner Erfurter Heimat vermisst.

Flusspegel sinken, in vielen Regionen dürfen Leute kein Wasser aus Brunnen entnehmen. Auf welche Einschränkungen und Dürreschäden müssen sich die Menschen in diesem Sommer einstellen?

Die Natur ist vielerorts schon gestresst durch die ungewöhnliche Dürre im Frühjahr. Auch die Wirtschaft ist betroffen, wenn etwa die Flüsse Niedrigwasser haben und die Frachter ausfallen. Viele dieser Folgen kann man durch gute Vorbereitung abmildern. Mehr Natur ist eine gute Verbündete gegen starke Hitze: Bäume, die Schatten spenden, Parks und Wasserflächen, die abkühlen, machen das Leben in den Städten erträglicher. Wir beraten die Kommunen in genau diesen Fragen und unterstützen auch konkret mit Fördermitteln.

Eine kleine Minderheit in der Gesellschaft leugnet den menschengemachten Klimawandel, das ist so. Ganz simpel gesagt: Wenn Sie eine Partei wie die AfD haben, die in manchen Gegenden stärkste Kraft ist, und die den Klimawandel abstreitet, dann setzt sich diese Meinung teilweise fest. Dabei sehen eigentlich alle die Klimaveränderungen. In meiner Erfurter Heimat gab es früher jeden Winter Schnee. Ich war damals gerne am Stadtrand an der Suhlequelle zum Skifahren. Heute gibt es vielleicht noch einmal im Jahr Schnee. Und im Sommer ist es verdammt heiß. Der Anger, das Zentrum von Erfurt, ist voll betoniert, es gibt kaum Schatten – im Sommer kaum auszuhalten.