Nach ihren Verlusten bei der Bundestagswahl will sich die SPD neu aufstellen. Beim Parteitag in Berlin wurden zunächst wichtige Ämter neu verteilt.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach der Wahlschlappe und dem Umbau der Parteispitze an Rückendeckung der Basis verloren. Der Parteitag in Berlin wählte ihn am Freitag mit 65 Prozent zwar erneut zum Vorsitzenden. 2023 hatte er aber noch 85,6 Prozent der Stimmen der Delegierten erhalten. Klingbeil sprach von einem "schweren Ergebnis".

SPD-Parteitag: Darum wurde Klingbeil abgestraft

Bas rückt damit an die Stelle von Saskia Esken, die in der Partei umstritten war und stark für die Niederlage bei der vergangenen Bundestagswahl mit 16,4 Prozent verantwortlich gemacht wurde. Klingbeil hatte dagegen nach der Wahl eine neue Partei- und Fraktionsführung auf den Weg gebracht und die Koalitionsverhandlungen mit der Union geführt.

In der Partei wurde dies teils als übertriebenes Machtstreben empfunden, zudem habe Klingbeil wie Esken Verantwortung für die Wahlniederlage. Darüber hinaus fühlten sich einige Landesverbände wie etwa Hessen bei den Postenvergaben in Regierung, Partei und Fraktion übergangen. Der Vertrauensverlust war offenbar größer, als Klingbeil erwartet hatte. Der Chef der Jusos Bayern, Benedict Lang, kommentierte Klingbeils Wahlergebnis so: "Geschlossenheit kann man nicht verordnen, man kann sie sich nur erarbeiten", so Lang zu t-online.