Ein 53-Jähriger hat in einem Supermarkt im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf den AfD-Landtagsabgeordneten Mario Kumpf angegriffen. Die Polizei in Görlitz berichtete von dem Vorfall am Mittwoch ohne Identifizierung des Opfers, während die "Sächsische Zeitung" Kumpfs Namen nannte. Laut Polizei schlug der Angreifer dem Mandatsträger am frühen Nachmittag mit der Hand ins Gesicht.