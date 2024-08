Bei der BR-Radltour winken Politiker gerne in die Kameras. Auch Umweltminister Glauber gehört zu den begeisterten Mitfahrern. In diesem Jahr endete für ihn der Ausflug aber im Krankenhaus.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat sich bei einem Sturz während einer Fahrradtour schwere Verletzungen zugezogen. Der Freie-Wähler-Politiker stürzte auf der sechsten Etappe der BR-Radltour von Ebern nach Neustadt an der Aisch und brach sich dabei das Schlüsselbein und mehrere Rippen, wie ein Sprecher seines Ministeriums in München mitteilte. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über den Unfall vom vergangenen Freitag berichtet. Glauber musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.