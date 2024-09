Spekulation um Freie-Wähler-Einzelkämpfer

Unklare Aussagen des Grimmaer Oberbürgermeisters Matthias Berger lassen in AfD-Kreisen Hoffnung aufkommen, doch noch zu einer Sperrminorität zu gelangen. Berger hat für die Freien Wähler das Direktmandat im Wahlkreis Leipzig Land 3 gewonnen und würde als einziger Abgeordneter der Freien Wähler dem Landtag angehören. Er deutet aber an, dass er sich nicht in der Einzelkämpferrolle sieht, weil er als einzelner Landtagsabgeordneter möglicherweise "nicht viel bewirken" könne. Verzichtet er, dann zieht ein anderer Freier Wähler von der Liste in den Landtag ein. Würde Berger sich aber als Abgeordneter der AfD-Fraktion anschließen, hätte die AfD die erforderliche Zahl Abgeordnete für die Sperrminorität.