Die CDU hat die AfD am Sonntag bei der Landtagswahl in Sachsen knapp geschlagen. Jetzt sollten sie mit seiner Hilfe zusammenarbeiten, denkt Matthias Berger.

Matthias Berger will bei der großen Politik im Freistaat Sachsen ein Wörtchen mitreden. Der 56-Jährige war bislang Oberbürgermeister in Grimma, der viertgrößten Stadt Sachsens. Er trat für die Freien Wähler als Spitzenkandidat in Sachsen an – und gewann in seinem Wahlkreis das Direktmandat, während seine Partei den Einzug in den Landtag mit 2,2 Prozent klar verfehlte. Er habe sich jedoch noch nicht entschieden, ob er das Mandat annehme oder Grimmas Oberbürgermeister bleibe, sagte er der "Bild".