Aktualisiert am 08.01.2025 - 23:31 Uhr

Aktualisiert am 08.01.2025 - 23:31 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sechseinhalb Wochen vor der Bundestagswahl haben die Grünen im Berliner Bezirk Pankow ihren Direktkandidaten für den gleichnamigen Wahlkreis ausgetauscht. Bei einer Versammlung am Abend beschlossen sie, am 23. Februar statt des Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar die Landesabgeordnete Julia Schneider ins Rennen zu schicken. Hintergrund für die Entscheidung sind Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar, die der Politiker zurückweist und als "Lüge" bezeichnet.

Bei der Wahlversammlung in einem proppenvollen Saal kandidierten drei Bewerber, darunter Gelbhaar selbst. Am Ende setzte sich Schneider mit 74,3 Prozent durch. Auf die Politikerin entfielen 269 Stimmen, auf Gelbhaar 127 und auf Reginald Grünenberg 7.

Politiker wehrt sich gegen Vorwürfe

Zuletzt hatten mehrere Frauen Belästigungsvorwürfe gegen den 48-Jährigen erhoben, die Gelbhaar als "frei erfunden" zurückgewiesen hat und gegen die er sich auch juristisch zur Wehr setzt. Gleichwohl beraumten die Grünen im Bezirk eine neue Wahlversammlung an. Gelbhaar versuchte diese Woche noch vergeblich, eine Verschiebung des Treffens zu erreichen.

Bei der Versammlung sagte er: "Es gibt anonyme falsche Anschuldigungen gegen mich. Und ich verspreche Euch auch, diese werden sich auflösen." Die Situation sei nicht leicht für ihn und für die Grünen. Aber auch das könne man gemeinsam durchstehen. "Ich bitte Euch, mir auch in dieser Zeit zu vertrauen", so Gelbhaar.

Gelbhaar will Unschuld beweisen

"Mir wurde signalisiert, dass ich mich nicht immer in meiner Rolle adäquat verhalten habe", führte der Bundestagsabgeordnete weiter aus. "Allein das so allgemein zu erfahren, hat mich betroffen gemacht. Ich möchte und ich werde das professionell weiter bearbeiten." Und weiter: "Es bewegt mich, dass im politischen Raum die Unschuldsvermutung nicht zu gelten scheint." Deshalb wolle er selber seine Unschuld beweisen und kämpfen.

Nicht auf der Landesliste

Gelbhaar selbst hatte an Silvester auf seiner Website ausführlich Stellung bezogen. "Die Vorwürfe sind gelogen", erklärte er. Bei dem Vorgang müsse es sich "um eine in Teilen geplante Aktion" handeln mit dem Ziel, ihn massiv zu diskreditieren und der Partei zu schaden. "Das ist schlichtweg kriminell."

Neue Kandidatin will wieder über grüne Themen reden

Nazis an der Macht?

Tagesanbruch : Nazis an der Macht?

AfD legt in neuer Umfrage deutlich zu

CDU lässt nach : AfD legt in neuer Umfrage deutlich zu

In den vergangenen Wochen sei es nur um die aktuellen Vorwürfe und nicht mehr um grüne Inhalte gegangen, sagte sie bei ihrer Vorstellung auf der Wahlversammlung. "Ich kandidiere heute, damit wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Das möchte ich tun in einem Kreisverband, in dem sich Frauen sicher fühlen können und gehört werden."